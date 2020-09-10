الملك سلمان وميركل يبحثان هاتفياً قضايا مجموعة العشرين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 11:56 مساءً

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، أنّ العاهل السعودي الملك سلمان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بحثا، في اتصال هاتفي، مساعي مجموعة العشرين للتغلب على آثار جائحة كورونا.

وقالت الوكالة إنّ العاهل السعودي وميركل “بحثا الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام للتغلّب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية”.