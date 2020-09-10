بايدن يتّهم ترامب بخيانة الأميركيين في قضية كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

قال المرشح الديموقراطي جو بايدن ان الرئيس دونالد ترامب، خان الشعب الأميركي، ومارس الكذب رغم علمه بخطورة فيروس كورونا المستجد فيما يندرج تحت وصف “التقصير” في أداء الواجب، بحسب رويترز

ووفقاً لتسجيلات ظهرت مؤخّراً لمقابلات أجريت في شباط من أجل كتاب للصحفي بوب وودوارد، أقرّ ترامب بأنّه كان يعرف مدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار، لكنه قلّل من شأنه معلّلاً ذلك بعدم رغبته في خلق حالة من الذعر.

وفي الوقت الذي لم يتبقَ فيه سوى أسابيع عدّة على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل، ينصبّ التركيز مرة أخرى، بفعل الأخبار حول تعليقات ترامب، على جهود الرئيس الجمهوري في محاربة كوفيد-19 التي يصفها الديمقراطيون بأنّها محدودة جدّاً ومتأخرة للغاية.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في ميشيغين: “كان يعلم، وقلل من شأن (الفيروس) عن عمد. والأسوأ من ذلك، أنه كذب على الشعب الأميركي”. وكان بايدن في زيارة للولاية التي تمثل ساحة معركة انتخابية، وهي موطن لصناعة السيارات الأميركية، بهدف الترويج لاقتراح جديد بفرض ضرائب على الشركات التي تنقل الوظائف الأميركية إلى الخارج.

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وقال بايدن: “بينما كان المرض الفتاك يتفشى في أمتنا، قصّر هو في أداء وظيفته عن عمد. لقد كانت خيانة (في مسألة) حياة أو موت للشعب الأمريكي”.

وأضاف أنّ “هذا تقصير في أداء الواجب.. وصمة عار”.

ويكثّف بايدن وترامب السفر في الشوط الأخير من السباق الانتخابي خلال جائحة فيروس كورونا التي جعلت شنّ حملة تقليدية شيئاً مستحيلاً.

وكانت الولايات المتحدة الدولة التي أزهق فيروس كورونا أكبر عدد من الأرواح بها في العالم. وتجاوز عدد الوفيات 190 ألفاً الأربعاء مع زيادة في الحالات الجديدة في الغرب الأوسط وبروز ولايات مثل إيوا وساوث داكوتا كنقاط ساخنة جديدة للتفشي في الأسابيع القلائل الماضية.