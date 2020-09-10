مسؤول استخباري: البيت الأبيض طلب مني الكف عن تقييم التدخل الروسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

في شكوى قدمها مسؤول رفيع في الاستخبارات الأميركية نشرت اليوم، تمت الاشارة إلى أنّ البيت الأبيض أمره بالكفّ عن إعداد تقارير بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والتركيز بدلاً من ذلك على التدخلات الصينية والإيرانية.

وكشف براين مورفي، المسؤول الرفيع في مكتب الاستخبارات والتحليل في وزارة الأمن الداخلي، أنّ القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف أمره في أيار 2020 بالكف عن إعداد تقارير استخبارية لتقييم مخاطر التدخل الروسي في الولايات المتحدة.

وقال في الشكوى إنّ وولف أبلغه بأن الأمر صادر عن روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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والشهر الماضي أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التقرير الأكثر تفصيلاً حتى الآن عن التدخل الروسي في انتخابات العام 2016.

وهي اتهمت حملة ترامب بالترحيب بمساعدة موسكو وعرضت معلومات جديدة عن الاتصالات بين مسؤولين في الاستخبارات الروسية والدائرة المقربة من ترامب.

ولم ينتقد ترامب روسيا أبداً بشأن هذه القضية وصبّ الزيت على النار في صيف 2018 في هلسنكي حينما بدا مقتنعاً بكلام بوتين الذي نفى له مباشرة أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016.