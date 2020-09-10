نتنياهو يطالب بفتح تحقيق مع محققين وجّهوا له اتهامات بالفساد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إلى فتح تحقيق مع محققين وجهوا له اتهامات بالفساد في خطوة قال عنها منتقدوه إنّها محاولة لصرف الانتباه عن الطريقة التي تعامل بها مع جائحة كورونا، بحسب “رويترز”.

واتهم نواب من المعارضة، في ظل تزايد في حالات الإصابة بكورونا، نتنياهو بمحاولة تقويض مصداقية النظام القضائي الإسرائيلي في وقت يمثل فيه لمحاكمة بتهم منها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وعبر حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو وحلفاء سياسيون له عن غضبهم هذا الأسبوع بعد أن بثت قناة 12 الإسرائيلية تقريراً مفاده أنّ الشرطة والادعاء رفضا الكشف عما يقال إنّه تضارب محتمل في المصالح يشوب عمل محقق شارك في القضايا المرفوعة ضد نتنياهو.

وقال نتنياهو، في بداية اجتماع للحزب مساء اليوم، إنّه “من الواضح أن الشرطة والادعاء يتخذون قرارات سياسية بما ينافي العدالة والقانون لإسقاط رئيس وزراء ينتمي لليمين… هذا التصرّف يجب أن يخضع للتحقيق”.

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ويتّهم نتنياهو الشرطة والادعاء مراراً بالتحيّز ضده.

وأحجم متحدث باسم مكتب المدعي العام في إسرائيل عن التعليق على تصريحات نتنياهو وتقرير المحطة التلفزيونية.

ووصف زعيم المعارضة يائير لبيد مطلب نتنياهو بالتحقيق مع ممثلي الادعاء بأنه “جنون”.

وقال لبيد، الذي ينتقد بشدة أيضاً السياسات التي يتبعها نتنياهو لمكافحة كورونا، عبر “تويتر”، إنّ “نتنياهو يسعى للقضاء على الديموقراطية في إسرائيل”.