كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فلوريدا تسجل ألفي إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء، ألفين و56 حالة إصابة جديدة بفيبروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بزيادة 233 عن أمس الثلاثاء، في تزايد لعدد الإصابات مرة أخرى.

وارتفعت الوفيات أيضاً خلال آخر 24 ساعة حيث بلغت 194 أخرى في كل الولاية، بحسب وزارة الصحة.

وكانت الولاية قد سجلت أمس أقبل من ألفي حالة إصابة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك لأول مرة منذ منتصف يونيو (حزيران)، ولكن الأعداد عادت اليوم للزيادة مرة أخرى.

وسجلت الولايات المتحدة 6 ملايين و325 ألف و42 حالة إصابة بفيروس كورونا و189 ألف و557 حالة وفاة، وفقاً لإحصائية مستقلة لجامعة جونز هوبكينز.

وسجلت الولايات المتحدة الثلاثاء 25 ألفاً و873 حالة إصابة جديدة و389 حالة وفاة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.