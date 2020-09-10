كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر البحرين: تأجيل الدراسة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مملكة البحرين اليوم الأربعاء، عن تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية، في مؤتمر صحفي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، إنه بسبب الارتفاع في أعداد الحالات ومع قرب موعد عودة الطلبة والطالبات للمدارس، تقرر تأجيل الدراسة للتأكد من سلامة الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية.

وأشار المانع، إلى التنسيق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا لجميع أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية، لافتاً إلى أن هذه الفحوصات ستستمر وفق جدول زمني محدد للانتهاء منها قبل عودة منتسبي المدارس إلى مواقع عملهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة البحرينية، "في الأيام الماضية شهدنا زيادة مطردة في أعداد الحالات، وهو ما كنا نحذر منه في مراحل التعامل المختلفة مع فيروس كورونا، وحسب آلية تتبع أثر المخالطين رصد العديد من الحالات التي انتقل إليها الفيروس خلال التجمعات والمناسبات".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.