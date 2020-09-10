ابتداء من الغد.. ثلاث قنوات تلفزية تبث دروسا لمواكبة التلاميذ في التعليم “عن بعد”

ابتداء من غد الخميس، تستعد عدد من قنوات القطب العمومي للعودة إلى بث دروس التثبيت والمراجعة عن بعد، لمساعدة التلاميذ الذين حالت ظروف الجائحة بين عودتهم لمقاعد الدراسة داخل المؤسسات التعليمية.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم، ابتداء من غد الخميس، الشروع في بث حصص التثبيت والمراجعة “عن بعد”، بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، لضمان جاهزية مثلى لجميع المتعلمات والمتعلمين للانطلاق في التحصيل الدراسي في ظروف جيدة، ومن أجل تثبيت تعلماتهم التي اكتسبوها خلال السنة الماضية في إطار “التعليم الحضوري “و”التعليم عن بعد”.

وأوضحت الوزارة أن قناة العيون ستعمل على بث حصص موجهة إلى تلاميذ وتلميذات المستوى التعليمي الابتدائي، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء، وستعمل القناة الأمازيغية على بث حصص تهم المستوى التعليمي الثانوي الإعدادي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 والنصف زوالا.

أما القناة الثقافية فستقوم ببث حصص موجهة إلى تلاميذ وتلميذات التعليم الثانوي التأهيلي من الساعة 8 صباحا إلى منتصف الليل، كما ستكون هذه الحصص المصورة متاحة، أيضا، عبر المنصة الإلكترونية: TelmidTICE (http://telmidTICE.men.gov.ma) .

وستعمل الوزارة، على الإعلان يوميا عن شبكة برمجة الحصص المصورة التفصيلية الخاصة بكل قناة، وذلك من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية www.men.gov.ma وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجددة دعوتها الأمهات والآباء إلى الحرص على مواكبة أبنائهم في متابعة حصص التثبيت والمراجعة بشكل مستمر، مع احترام جميع التوجيهات الوقائية.