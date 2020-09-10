بعد الإضراب المفتوح.. مندوبية “التامك” تشرع في تجميع معتقلي الـ”حراك” في سجن واحد

بعد معركة الإضراب عن الطعام التي خاضها عدد من معتقلي حراك الريف، بدأت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تنفيذ واحد من أهم مطالب المعتقلين، وهو التجميع في سجن واحد.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″، إن مندوبية السجون بدأت فعليا اليوم، في تجميع المعتقلين في سجن طنجة، بدل سجن سلوان الذي كانوا يطالبون به، ونقلت بعض سجناء الحراك إلى سجن طنجة، في انتظار تنقيل كل من الزفزافي واحميجق.

وأوضحت ذات المصادر، أن نقل المعتقل ناصر الزفزافي قد يتأخر، لظروفه الصحية، كما أن المعتقل نبيل أحمجيق اختار البقاء مع الزفزافي في سجن رأس الماء بفاس، إلى حين تحسن وضعه الصحي.

وكان المعتقلون قد خاضوا إضرابا عن الطعام، وصل إلى 25 يوما للزفزافي ورفيقه أحمجيق، قبل الإعلان عن فكه أول أمس الإثنين.

وتقول عائلات المعتقلين، إن عددا منهم باتوا يعانون من مضاعفات صحية بسبب الإضراب عن الطعام، منهم الزفزافي الذي تقول عائلته إن وضعه استدعى تدخلا طبيا.