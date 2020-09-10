11 خرقًا جويًا للطيران الإسرائيلي لسيادة الأجواء اللبنانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:12 صباحًا, 10 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق عدد من المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم بأنه سجّل 11 خرقًا جويًا إسرائيليًا، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق جنوب لبنان، مشيرًا إلى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان.

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