شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تؤكد تزايد أعداد الناخبين فى ثانى يوم للإعادة بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع فى 14 محافظة يسدل الستار عن استحقاق دستورى عاد للمشهد السياسى مرة أخرى فى الحياة السياسية، كيان ذات طابع شبابى يقدم سياسة بمفهوم جديد .وأضاف خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عقد بمقر التنسيقية، أنه منذ بداية اليوم الأول لإعلان فتح باب الترشح كان هناك دورا كبيرا ملقى على عاتق غرفة عمليات التنسيقية .

من جانبه، أشار كريم عبد العاطى المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب:"شاهدنا على مدار يومين مجهود كبير من المتابعين لرصد وتوثيق ومتابعة سير العملية الانتخابية، المشاركة فى جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ قاربت على 2 مليون ناخب فى اليوم الأول، والتصويت فى اليوم الثانى أكبر من اليوم الأول".

أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها رصدت انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، مضيفه أنها تتابع جولة الإعادة، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها بدأت أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح أمس، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تعتمد على متابعيها فى المحافظات التى تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».

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