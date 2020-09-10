شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم الصالون الثقافي الأول للجنة الثقافة والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون الثقافي الأول للجنة الثقافة والإبداع، بمقر التنسيقية غدا الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءً، جلسة لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262).

تدير الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، ويتحدث فيها، رامي عبدالباقي، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحي فرج الله، عضو التنسيقية، كما يشارك من خارج التنسيقية الدكتور سامي حرك.

والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هي ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة فى السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، يوم الجمعة 11 سبتمر الجاري.

ومن المقرر أن يزور عدد من أعضاء التنسيقية، المتحف المصري بميدان التحرير، يوم الجمعة من الساعة الثانية للساعة الرابعة عصرا، صحبة مرشد سياحي لشرح الحضارة المصرية القديمة، وللترويج للسياحة في مصر.