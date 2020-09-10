شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: الهيئات المشرفة على انتخابات الشيوخ قامت بدورها بشكل احترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن اللجان الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التزمت بكافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

و أضاف محمد عبد العزيز خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عقد بمقر التنسيقية ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدورها بشكل احترافي مطبقة المعايير العالمية و كذلك وزارة الخارجية التى قامت بدور كبير فى إنجاح تصويت المصريين فى الخارج و عملية التأمين كانت على درجة عالية، مؤكدا أن المرأة المصرية تصدرت المحفل الانتخابى كعادتها .

أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من قبل أنها رصدت انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، مضيفه أنها تتابع جولة الإعادة، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها بدأت أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح أمس، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تعتمد على متابعيها فى المحافظات التى تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».

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