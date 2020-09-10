شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى يكشف كيف فشلت دعوات التحريض للمقاول الهارب محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح وهبة، الباحث السياسى، إن التحركات الأخيرة للمقاول الهارب محمد على والإخوان ومموليهم سيكون مصيرها الفشل، موضحا أن تحريض المقاول الهارب للتظاهر ليست التجربة الأولى له بل كانت لها سابقة فى سبتمبر الماضى، وكان دعواته التحريضية أيضا مصيرها الفشل.

وأضاف، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الشعب المصرى لم يعد يستجيب لمثل تلك الدعوات الإرهابية، موضحا أن محمد على حاول أن يطرح نفسه من جديد على الممول القطرى.

ولفت، إلى أن محمد على أعلن في السابق اعتزاله العمل السياسى، ولكن عاد ليستكمل تحريضه ضد الدولة المصرية في محاولة منه للحصول على مزيد من التمويلات الخارجية من قطر.