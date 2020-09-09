الروخ يجمع نجوم الكوميديا في ستكوم رمضاني

كشف المخرج المغربي، إدريس الروخ، عن الوجوه الفنية المشاركة في سيتكوم “باب لهنا”، الذي تصور حلقاته، حاليا، في ظروف استثنائية، بسبب كورونا.

ونشر الروخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الثلاثاء، صوره مع بعض الممثلين المشاركين في الستكوم الرمضاني المذكور، منهم الكوميدي رشيد رفيق، وزميله الزبير هلال.

ويشارك في السيتكوم، إلى جانب الكوميديان، اللذين نشر صورتيهما، كل من حسن فولان، وعبد الصمد مفتاح الخير، وعادل أبا تراب، وريم فتحي.

ويعود الروخ من خلال ستكوم “باب لهنا” إلى عالم الستكومات الرمضانية، بعدما أشرف سابقا على إخراج ستكومات عديدة منها “لوبرج”، و”كلنا جيران”، وغيرها.