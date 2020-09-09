المغربي حكيمي: هدفنا الفوز بالدوري وإسعاد الجماهير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق النجم المغربي، أشرف حكيمي، المنضم حديثا إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، إلى بعض الأسئلة التي تلقاها من جمهور "النيراتزوري".

وذكر حكيمي في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا "اخترت إنتر لأنني أعتقد أن أسلوب المدرب يناسب لطريقة لعبي، ويمكنني أن أقدم مساعدة حقيقية لهذا الفريق. سنحاول تحقيق نتائج رائعة".

وأضاف "كونتي مدرب رائع ويتمتع بروح تنافسية ولديه شغف غير عادي بكرة القدم، وينقل هذا للاعبين والجماهير وكل من حوله، كما أن دوافعه تسمح للفريق بالتألق في كل مباراة".

وتابع "لقد لعبت في خطة 3-5-2 مع بوروسيا دورتموند، وعندما جاء عرض إنتر، اعتقدت أن هذه فرصة رائعة كي أتطور، حيث تعيش الجماهير هنا كرة القدم بطريقتها الخاصة. لقد انضممت لناد كبير".

وواصل "اللعب في ألمانيا سمح لي بالنضوج كلاعب ومنحني خبرة وثقة. لقد كانت تجربة رائعة والآن سأتواجد في دوري أقوى على مستوى الأمور التكتيكية".

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وأكمل "هدفنا الفوز بالدوري وإسعاد الجماهير، ثم الظهور بشكل مميز في دوري أبطال أوروبا، وتقديم أداء أفضل من الموسم الماضي".

واستمر "أنا هنا لأبذل قصارى جهدي وتحقيق أشياء رائعة معًا، ومحاولة الفوز ببعض الألقاب".

وأردف "المقارنة مع مايكون؟ إنه ظهير مذهل ولديه قوة بدنية كبيرة، وأحب السير على خطاه في إنتر، لكني أتمنى الاستمرار بأسلوبي الخاص".

واستطرد "قلت دائمًا أن مارسيلو مثلي الأعلى، لأنني أحب شخصيته في الملعب. تعرفت عليه أيضًا في مدريد وأقدر البهجة التي يمنحها للفريق".

وأتم "إيتو أيضًا من اللاعبين الملهمين لي، حتى لو إننا لا نلعب في نفس المركز. لقد صنع التاريخ وهو رمز لكرة القدم في أفريقيا".