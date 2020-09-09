شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف العربي تدمر طائرة مسيّرة حوثية في الأجواء اليمنية والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر اليوم، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير الطائرة "المفخخة" بالأجواء اليمنية والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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