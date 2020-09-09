شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهود يقتحمون «الأقصى» ويتجولون في أرجاءه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 53 مستوطنا، تجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.