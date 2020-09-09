شكرا لقرائتكم خبر عن 1079 إصابة جديدة بكورونا في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و82 حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 640 ألفًا و441 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 15 ألفًا و86 شخصًا.

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