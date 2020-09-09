شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 8577 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت فرنسا 8577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و47294 حالة في أسبوع، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 344101 إصابة.
وأشارت المديرية العامة للصحة إلى تسجيل 30 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30794 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20319 وفاة في المستشفيات، و 10475 شخص في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.
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