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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يتقدم على ترامب بـ 12 نقطة على المستوى الوطني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهر استطلاع للرأي تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بفارق 12 نقطة مئوية بين الناخبين المحتملين على المستوى الوطني.
جاء ذلك في استطلاع للرأي، أجرته رويترز/إبسوس، أظهر أيضا تقلص عدد الناخبين الذين يمكن استمالتهم، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات.
توصل الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الثالث حتى الثامن من سبتمبر الجاري، وأعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 52 في المئة من الناخبين المحتملين يعتزمون انتخاب بايدن، فيما سينال ترامب تأييد 40 في المئة فقط. وقال ثلاثة في المائة إنهم سيصوتون لمرشح آخر. وقال 5 في المائة إنهم لم يحسموا أمرهم بعد في وقت لا تفصلهم فيه سوى أقل من شهرين عن الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل.
وأظهر الاستطلاع أن عدد الناخبين، الذين لم يؤيدوا مرشحاً من أحد الحزبين الرئيسيين حتى الآن، أقل من نصف نظيره عام 2016.
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