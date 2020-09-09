حمدان بن زايد يطمئن على الأوضاع الإنسانية للمتأثرين من الفيضانات في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالا هاتفيا بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا في العاصمة الخرطوم لإيصال المساعدات الإماراتية للمتأثرين من الفيضانات في السودان.



واطمأن خلال الاتصال برئيس وفد الهلال الأحمر محمد سالم الجنيبي على الأوضاع الإنسانية للمتضررين، واطلع على سير العمليات الإغاثية التي ينفذها الوفد في عدد من الولايات السودانية الأكثر تضررا من كارثة الفيضانات ووقف سموه على خطط الهيئة الميدانية خلال الأيام القادمة.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية للحد من معاناة المتضررين وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاعهم بالصورة التي تتطلبها ظروفهم الراهنة.

Advertisements

وقال إن هذه المساعدات تأتي امتدادا للجهود الانسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الامارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية في السودان انطلاقا من التزامها الصادق تجاه الاشقاء.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الساحة السودانية من المساعدات التي تلبي احتياجات المتأثرين وتعمل على تخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها حاليا.

مشدداً على أن مبادرات الإمارات في هذا الصدد ستكون مواكبة لحجم الأضرار التي خلفتها كارثة الفيضانات.