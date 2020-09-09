شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يرصد زيادة أعداد الناخبين فى ثانى يوم للإعادة بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات، أعمال المتابعة لليوم الثانى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث استمرت الجولات الميدانية خلال اليوم الثانى، وكانت أبرز الملاحظات التى رصدتها البعثات كالآتى:

* انتظام عمليات التصويت خلال اليوم الثانى.

Advertisements

* توافر سبل الإتاحة فى معظم اللجان الانتخابية لكبار السن وذوى الإعاقة، فى حين تم رصد عدم وجود كراسى متحركة للأشخاص ذوى الإعاقة فى بعض اللجان بدائرة مركز الجهينة بمحافظة سوهاج ، إضافة إلى وجود بعض اللجان بالأدوار العلوية مما يشكل صعوبة على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الإدلاء بأصواتهم.

وتشير المؤشرات الأولية بنهاية عملية التصويت اليوم الثانى لجولة الإعادة إلى زيادة عدد الناخبين مقارنة باليوم الأول، وخاصة فى الدوائر التى بها الموطن الانتخابى للمرشحين المتنافسين خلال جولة الإعادة.

ولم تتلقى الغرف الفرعية للمجلس بالمحافظات التى تجرى فيها جولة الإعادة ملاحظات حول سير العملية الانتخابية، وتستمر غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان متابعة عملية الفرز وإعلان النتائج.