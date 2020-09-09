شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لحقوق الإنسان" تؤكد عدم وجود مخالفات تؤثر على جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن غرفة لجان الاقتراع أغلقت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة، مضيفة:"وقد ألزمت الهيئة الوطنية أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعى داخل اللجنة وتوفير سبل الراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصه لتمكينهم من أبداء رأيهم وفى وسط حراسة أمنية، وذلك على المقاعد التى لم تحسم فى الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ من المقاعد الفردية" .

وأضافت: "حيث حسم في الجولة الأولى 74 مقعدا من المقاعد الفردية البالغ عددها مائة مقعد، وتجري الإعادة على المقاعد المتبقية، وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلال 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى( الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح).

وأشارت المنظمة إلى أنها تقوم بعمليات المتابعة على مدار اليومين المخصصين لانتخابات جولة الإعادة من خلال مراقبيها فى المحافظات التى تجرى فيها الإعادة، مضيفة: "ونسجل هنا غياب ظواهر التاثير على إرادة الناخبين والعبث بالصناديق بعد الإشراف القضائى الكامل عادت الثقة فى عمل اللجان تحت إشراف القضاة".