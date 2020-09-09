شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الأخبار يؤكد تعرض مصر لحملة تستهدف الوقيعة بين الحكومة والشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن ملفات التصالح في مخالفات البناء "هام جدا وريح المواطنيين". وأضاف "ميري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبد الحميد عبر فضائية TeN، أنه منذ بدء عمل الدولة على إنهاء ملف المصالحات، وتتعرض البلاد لحملة شعواء للوقيعة بين الحكومة والشعب المصرى.

وأوضح ميرى، أن المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة "حط النقط على الحروف، فالدولة لا تستهدف هدم منازل المواطنين، ولكنها تعمل على تحقيق مصالحهم، فمخالفات البناء خطر يهدد أكل عيش المواطنين".

وأضاف: "الشعب المصري كله يدفع ثمن المخالفات من جيبه، من السبعينات أكثر من 400 ألف فدان ضاعوا، وثمن استصلاح الأرض الزراعية مكلف جدا".

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وواصل: "الخسائر شديدة جدا وكل الشعب هيدفعها ولابد من وقف كامل لهذه المخالفات، واستكمال إجراءات التصالح وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي فيها، ومصلحة المواطنين قدر المستطاع".

وأكد أن "الحكومة تستهدف المصلحة العامة للشعب المصرى فقط"، مشيرا الدولة جادة في إنهاء ملف مخالفات البناء وأدعو المحافظين والمسؤولين المحليين بالتعامل بروح وإيجابية مع المصريين، مشيرا إلى أن "مصر القوية الجديدة لن تتحمل مثل هذه المخالفات".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال إن تطبيق القانون في صالح المواطنين، موجها رسائل طمأنة: "لن نهدم عقارا مأهولا بالسكان".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن تطبيق القانون في صالح المواطنين، مؤكدا أنه هناك فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر، مشددا أن نموذج 3 يوقف هدم العقار المخالف، وفقدان مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية.