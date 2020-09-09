شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى شئون الإرهاب يكشف عن تجارة الإخوان المحرمة لتمويل حملات تزييف وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان التي أنشأها حسن البنا في عام 1928 تم تأسيسها برعاية مخابراتية بريطانية من أجل احتلال العقل المصرى، وتبديد انتمائه الوطنى، وبالتالي تسعى جماعة الإخوان لتشويه كل شيء في الدولة المصرية ووضع العديد من المشكلات أمام المصريين من أجل تبديد انتمائه الوطنى.

وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان تعاقدت مع 7 شركات علاقات عامة أمريكية مساعدتها على نشر التزييف والأكاذيب، حيث يتم الصرف على 4 شركات من قبل قطر و3 شركات من قبل تركيا، وتم ضخ أموال كثيرة للصرف على تلك الشركات.

وأوضح الباحث في شئون الجماعات الإرهابية أن جماعة الإخوان تحصل على أموالها من الخارج من خلال تجارة المخدرات والسلاح ومواد البناء للدول المنكوبة من الحروب، ويتم صرف مليار و5 ملايين دولار على تلك الشركات الأمريكية لتزييف وعى المواطن المصرى.