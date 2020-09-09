شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شؤون الحركات الإسلامية يكشف من يمول اللجان الإلكترونية للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن قطر هي التي تمول كافة اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان لمحاولة ضرب استقرار مصر، وتمكين الإخوان من بث الأكاذيب والشائعات وتدشين حملات تحريضية ضد الدولة المصرية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قناة الجزيرة القطرية تستضيف قيادات الجماعة الإرهابية لبث خطابهم الإرهابى والتحريضى ضد مصر، كما أنها أصبحت منبرا لنشر أكاذيب الإخوان التي ترددها ضد الدولة المصرية.

ولفت الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن قطر أصبحت المتعهد الرسمي لتمويل قيادات الإخوان وقنواتها الإرهابية من أجل تنفيذ مخطط الجماعة الذى يستهدف نشر الفوضى وإثارة البلبلة داخل المجتمع، إلا أن وعى الشعب المصرى كان لهم بالمرصاد.