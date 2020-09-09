شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم جماعة الإخوان البيعة لتحريك أفرادها وضمان السمع والطاعة للقيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن البيعة التي تستخدمها جماعة الإخوان كى يقسم الفرد الإخوانى عليها هي محاولة من جماعة الإخوان لضمان السمع والطاعة من قبل هذا الشخص الإخوانى، موضحا أن جماعة الإخوان تتحكم في أفعال وتصرفات عناصرها.

وقال الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن جماعة الإخوان تستخدم البيعة كى تتأكد أن عناصر الجماعة ستنفذ كافة أوامر قيادات الإخوان وألا ترفض أي أمر من جانب الجماعة، بحيث يصبح العنصر الإخوانى مجرد دمية داخل التنظيم.

ولفت الباحث في شئون الجماعات الإرهابية إلى أن البيعة الخاصة بجماعة الإخوان، مختلفة عن البيعة التي يتم القسم عليها في التنظيم الخاص المسئول عن الأعمال المسلحة والإرهاب داخل الإخوان.