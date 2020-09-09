كوشنر: قدمنا مقترحًا تفصيليًا لإقامة دولة فلسطين وافقت عليه إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات بحضور قادة من البلدين والرئيس دونالد ترامب، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأكد كوشنر، أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحًا تفصيليًا لإقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل وافقت على المقترح وسط رفض فلسطيني له.

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وتابع كبير مستشاري الرئيس ترامب، أن الفلسطينيون يدركون جيدًا الشروط التي يمكن أن ندفع الإسرائيليين للتفاوض بشأنها، مؤكدًا أن ما قامت به الإدارة الأمريكية، خلال الخطة هو الحفاظ على حل الدولتين عبر الحد من ضم إسرائيل للمزيد من الأراضي.

وأوضح أن عدم إدانة الجامعة العربية، خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب اليوم، دليلاً على ما وصفه بتحولاً مهمًا في الشرق الأوسط.

وذكر أن السعودية والبحرين سمحتا بالطيران من وإلى إسرائيل بالمرور من أجوائهما وليس الطيران الإماراتي فقط، مؤكدًا أن أي دولة ستطلب رخصة من السعودية للمرور من أجوائها من وإلى إسرائيل ستحصل عليها.