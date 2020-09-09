"زي أوبر تاكسي".. تفاصيل جديدة حول تطبيق "اسأل معلم" بوزارة التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل تطبيق "اسأل معلم"، ضمن خطة تطوير التعليم.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق إلكتروني جديد يحمل اسم "اسأل معلم"، لتبادل الإجابة على أسئلة الطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك ضمن خطة تطوير التعليم.

Advertisements

وأكد المصدر، لمصراوي، أن التطبيق الإلكتروني الجديد سيكون مشابه تماما لتطبيق أوبر الخاص بسيارات الأجرة، يمكن تحميله على التليفون المحمول، موضحا أن الطالب يمكنه توجيه سؤال ما عبر التطبيق وتلقي الإجابة من أحد المعلمين في أي مكان بمصر.

وأضاف المصدر، أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن تطبيق "اسأل معلم" قريبا، مؤكدا أنه سيتم تدريب المعلمين على التعامل مع التطبيق واختيار أصحاب الكفاءات والأفضل للاشتراك في التطبيق.

ولفت إلى أنه سيتم تقدير المعلم الأكثر تفاعلا مع الطلاب والأفضل في الإجابات والتقييم من قبل الطلاب، مؤكدا أنه سيحصل على مقابل مادي مقابل المشاركة الفعالة.