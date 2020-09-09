15 ولاية تقاضي إدارة ترامب بسبب التنقيب عن النفط في ألاسكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)
أقامت 15 ولاية أمريكية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بخصوص إتاحة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في نحو 1.6 مليون فدان من أراضي محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية في ألاسكا.
وقالت المدعية العامة لولاية ماساتشوستس ماورا هايلي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنه تم التعجيل بهذه الخطة وهي مليئة بالأخطاء حيث تخفق في التقييم الكلي للموقف ولا تضع في الاعتبار التأثيرات البيئية المدمرة لفتح السهل الساحلي، كما أنها ستفسد واحدة من أكثر المحميات الفريدة والنقية في بلادنا.
ونصت الدعاوى القضائية على أن إدارة ترامب أخفقت في النظر بدقة إلى التأثير المحتمل لهذه العمليات على انبعاثات الغازات الدفيئة وظاهرة تغير المناخ وهجرة الطيور وقضايا بيئية أخرى هامة.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح أراضي مساحتها 1.6 مليون فدان تقريبًا من مناطق السهول الساحلية لولاية ألاسكا وبالتحديد في محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 19.3 مليون فدان للتنقيب عن النفط والغاز.
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