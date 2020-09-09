"هو أيضًا ".. معرض مصور يجسد مشاعر الرجل المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هبة خميس:

مثلما تلاحق مجتمعاتنا العربية المرأة كذلك تلاحق الرجل، فالتعبير عن المشاعر ضعف مرفوض، فينشأ على أن الرجل لا يبكي ويجب عليه كتمان مشاعره للأبد، وبسبب كبته وعجزه عن التعبير عما يدور داخله ينشأ على تلك الطريقة وفي لحظات ضعفه يختبئ دائماً .

هذه الفكرة شغلت المصور الفوتوغرافي "أحمد ناجي" منذ عشر سنوات، فاهتم بتجميد تلك اللحظات عن طريق الصور .

"بشوف إن الأزمة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا سببه الأساسي إن الراجل محروم من التعبير عن مشاعره وبيحس بالضغط اللي بيفرغه في صوره هجوم على المرأة والأطفال " يقول ناجي بينما يوضح كيف أخرج معرضه "هو أيضًا" الذي افتتح أمس.

Advertisements

ظل "ناجي" يتنقل بالكاميرا بين أزقة العطارين بالإسكندرية ليلتقط صور باعة التحف والأنتيكات في المنطقة الشهيرة بتلك التجارة، وبين قطار أبي قير الذي يقسم مدينة الإسكندرية لقسمين قبلي و بحري، وشوارع عدة في الإسكندرية وأماكن أخرى ليلتقط تلك اللحظات التي يشعر أًصحابها من الرجال بالخجل منها لأنها تمثل لهم لحظات ضعف قليلة على مدار يومهم.

في معرض "ناجي" الأول بالإسكندرية في "بساريا" وهي صالة عرض شهيرة بالمدينة، وضع عنواناً للمعرض "هو أيضاً" على غرار الهاشتاج الشهير بسرد قصص التحرش عالمياً "هي أيضاً"، وشمل المعرض عدة صور يعتبرها "ناجي" محطات طويلة في حياته منذ بدأ التصوير وهي تمثل الفكرة التي طالما أراد التعبير عنها "بحب أصور الحياة اليومية جداً، فلما أشوف راجل واقف بطريقة معينة سرحان وفيه انكسار في وقفته، بشكل ما بيكون ده مثير ليا إني أصور اللحظة دي" .

رد فعل زوار المعرض كان مبهجاً بشدة ل"ناجي"، أسعدته تعليقات الناس على الصور والفكرة الأساسية التي تندرج تحتها مع ترتيب عرض الصور وعلاقتها ببعضها، ومن تلك الصور التي أعجبت الناس بشدة لقطة لرجل يدخن على باب قطار أبي قير تلمع عيناه بأثر لدموع يخفيها فيبدو منعزلاً بشدة عن ما حوله.