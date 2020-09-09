فضيحة إخوانية فى «إسطنبول»

خناقة شوارع بين أيمن نور ومحمود حسين على التمويل القطرى

الأموال المشبوهة تفجر الصراع بين قيادات التنظيم الإرهابى

فشلت قطر وتركيا مجددًا فى توحيد صفوف قيادات التنظيم الإخوانى الهارب تحت مظلة واحدة وكيان جديد، وذهبت جهود محمد المسند وهاكان فيدان رئيسى جهاز المخابرات فى الدوحة وأنقرة، أدراج الرياح، لعقد اجتماع سرى بين الإخوان الإرهابيين.

السيناريو التركى - القطرى كان يتضمن تكليف الهارب أيمن نور بإطلاق مبادرة لتوحيد صفوف الإرهابيين فى كيان واحد، على أن يتولى الإشراف على التمويل، ومنع انشقاقات وانقسامات جديدة.

وكشفت جبهة شباب الصحفيين بالأسماء والتفاصيل أسرار «خناقة الشوارع» بين أيمن نور ومحمود حسين أمين عام التنظيم الدولى للإخوان الإرهابية، التى وصلت إلى الضرب، بسبب الخلافات على تورتة التمويلات القطرية الجديدة التى أرسلها عزام التميمى القيادى الإخوانى البارز وهمزة الوصل بين قادة الجماعة فى تركيا وقطر والمسئول عن التمويل القطرى، والتى تسلمها محمود حسين وتقدر بـ5 ملايبن دولار كدفعة أولى.

وكشفت التفاصيل أن الهارب أيمن نور تواصل هاتفيا مع التميمى عقب فشل الوصول إلى حل مع محمود حسين حول تقسيم التمويل وهدد بالشكوى إلى محمد المسند رئيس جهاز

المخابرات القطرية وصاحب فكرة المخطط الإخوانى الجديد، بعد انهيار التنظيم الدولى، فى محاولة يائسة وبائسة من أجهزة المخابرات القطرية والتركية والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإطلاق الفتن وبث الشائعات لتشويه سمعة مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة فى البلاد.

وقال هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين إن أيمن نور ذهب إلى محمود حسين فى الفيلا التى يمتلكها في «8 بارك نيدا كيا شهير بإسطنبول» قبل الاجتماع الرسمى السرى للهاربين من قيادات التنظيم فى تركيا بساعتين بهدف تقاسم الشيك الذى تسلمه من التميمى، لكن جميع محاولات «نور» فشلت تمامًا فى الحصول على نصف تورتة التمويلات القطرية.

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وأضاف أن قيادات التنظيم الهاربين فى تركيا بدأوا بالتوافد على فيلا محمود حسين لحضور الاجتماع السرى الذى دعا إليه محمد المسند رئيس جهاز

المخابرات القطرية وهاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية لوضع تصور كامل عن الدعوة التى تم تكليف أيمن نور بإطلاقها لتوحيد صفوف الهاربين فى كيان واحد والإشراف على التمويل.

حضر الاجتماع فريق محمود حسين الجناح المسئول عن رعاية الهاربين والمطلوبين فى قضايا إرهابية ماليا وإداريا، والفريق الثانى يقوده عمرو دراج ويحيى حامد وهو الذى يتبنى نشر الأكاذيب وبت الفتن وإطلاق الشائعات والتصعيد ضد الدولة المصرية.

استمر الاجتماع لمدة 5 ساعات بحضور محمود حسين وأيمن نور وجمال حشمت وسيف عبدالفتاح ويحيى موسى ويحيى حامد ومحمد عبدالمقصود ومختار العشرى ومدحت الحداد ومعتز مطر ومحمد ناصر وهيثم أبوخليل وأحمد عطوان وعماد البحيرى وقطب العربى.

وقد فشل الاجتماع قبل أن يبدأ، بعد أن تجددت الخلافات بين أيمن نور ومحمود حسين مرة أخرى بسبب التمويلات وحاول الحضور إنقاذ الأزمة الكبيرة عقب التراشق بالألفاظ بين نور وحسين إلا أنهم فشلوا وتطور التراشق إلى خناقة شوارع بالأيدى قام على إثرها دراج وحشمت وسيف وموسى وحامد والحداد والعشرى والعربى بالهروب من الاجتماع.

وعقب فشل الاجتماع تواصل محمود حسين مع إبراهيم منير الهارب فى بريطانيا ورأس أفعى الإخوان والملقب بالمرشد العام للجماعة، والذى تثار حوله انقسامات عديدة داخل شباب الإخوان رافضين توليه مسئولية المرشد، واصفًا ما حدث من بلطجة أيمن نور واعتدائه علية بالضرب، مطالبًا بالتحقيق فى الواقعة بعد أن اهتزت صورته، إثر تلقيه علقة ساخنة من رفيقه فى الكذب والفبركة والخيانة أيمن نور، حيث وعده منير بالتواصل مع هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية للتدخل وحل الأزمة والفضيحة الكبرى التى هزت إسطنبول.