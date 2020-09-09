الدفاع الجزائرية: إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ61 شخصا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 61 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من ولايات جيجل

وعنابة والطارف (شمال شرق) وعين تموشنت (شمال غرب).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري اليوم الأربعاء عن الفترة من 2 – 8 سبتمبر الجاري إنه تم توقيف 113 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وتمنراست (جنوب) والوادي وسوق

أهراس (شمال شرق).

وأشارت إلى أن قوات الجيش بالتنسيق مع الدرك الوطني (تابع للجيش) والأمن الوطني (الشرطة) والجمارك نجحت خلال عمليتين منفصلتين بولاية النعامة (شمال غرب) في ضبط ثلاثة تجار مخدرات وكمية من المخدرات تقدر بأربعة قناطير و23 كيلوجراما.

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 61 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من ولايات جيجل

وعنابة والطارف (شمال شرق) وعين تموشنت (شمال غرب).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري اليوم الأربعاء عن الفترة من 2 – 8 سبتمبر الجاري إنه تم توقيف 113 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وتمنراست (جنوب) والوادي وسوق

أهراس (شمال شرق).

وأشارت إلى أن قوات الجيش بالتنسيق مع الدرك الوطني (تابع للجيش) والأمن الوطني (الشرطة) والجمارك نجحت خلال عمليتين منفصلتين بولاية النعامة (شمال غرب) في ضبط ثلاثة تجار مخدرات وكمية من المخدرات تقدر بأربعة قناطير و23 كيلوجراما.