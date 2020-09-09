أعلنت وزارة الصحة في لبنان عن تسجيل 553 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21877 حالة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد دعت جموع اللبنانيين إلى التعاون عبر التزام أماكن إقامتهم قدر الإمكان، للحد من عدد الإصابات بوباء كورونا وحفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة التحدي الوبائي الخطير. للحد من عدد الإصابات بوباء كورونا وحفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة التحدي الوبائي الخطير.

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان لها، من جميع الأطباء المراقبين بالوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن إدخال الحالات الباردة (الإصابات من دون عوارض) إلى المستشفيات لمدة 15 يوما وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها، حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من انتشار العدوى.

من جميع الأطباء المراقبين بالوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن إدخال الحالات الباردة (الإصابات من دون عوارض) إلى المستشفيات لمدة 15 يوما وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها، حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من انتشار العدوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تسجل 553 اصابة كورونا و5 حالات وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.