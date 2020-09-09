رئيس الجزائر يتسلم التقرير السنوى للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور الذي سلمه التقرير السنوي عن نشاطات

الهيئة، وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم "استقبل الرئيس عبد المجيد تبون اليوم السيد طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي رفع له التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة لتفاديها مستقبلا".

فى شأن أخر، أكد صبري بوقدوم وزير الشئون الخارجية الجزائري، رغبة وعزم بلاده لاستضافة القمة العربية الـ31 في أقرب فرصة ممكنة، وهي القمة التي كانت مقررة في يونيو الماضي وتأجلت

بسبب أزمة فيروس ( كورونا ).

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وقال الوزير الجزائري -في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأربعاء- إن ترتيبات استضافة القمة العربية انطلقت منذ فترة وهو ما اطلع عليه السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية شخصيا لدى زيارته للجزائر شهر فبراير الماضي.

وأضاف "سنستمر في التواصل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول هذا الموضوع إلى حين توفر الشروط الصحية الضرورية وتحديد موعد جديد لعقد هذه القمة بالجزائر".