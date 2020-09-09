- 1/2
- 2/2
ترامب وسلطان عمان
قال البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان عن سبل تعزيز الأمن الإقليمي وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وجه الشكر لسلطان عُمان على تصريحاته الداعمة عقب إعلان التوصل لاتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل والذي تم بوساطة أمريكية.
وتابع البيان: ”سلط الرئيس ترامب الضوء على أهمية اتفاقات أبراهام التي تمت بوساطة الولايات المتحدة في 13 أغسطس وشكر السلطان على تصريحات عمان الداعمة للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي“.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، تم خلاله استعراض العلاقات المتينة بين البلدين في كافة المجالات، والتشاور حول المستجدات التي تشهدها المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات بين ترامب وسلطان عُمان بشأن العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.