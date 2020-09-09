مباحثات بين ترامب وسلطان عُمان بشأن العلاقات الثنائية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 11 دقيقة

قال البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان عن سبل تعزيز الأمن الإقليمي وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وجه الشكر لسلطان عُمان على تصريحاته الداعمة عقب إعلان التوصل لاتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل والذي تم بوساطة أمريكية.

وتابع البيان: ”سلط الرئيس ترامب الضوء على أهمية اتفاقات أبراهام التي تمت بوساطة الولايات المتحدة في 13 أغسطس وشكر السلطان على تصريحات عمان الداعمة للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي“.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، تم خلاله استعراض العلاقات المتينة بين البلدين في كافة المجالات، والتشاور حول المستجدات التي تشهدها المنطقة.