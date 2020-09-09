وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، في بيان إن “الرئيس دونالد ترامب مرشح لجائزة نوبل للسلام لعام 2021، لتوسطه في اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل”، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو “شرق أوسط أكثر سلما منذ أكثر من 25 عاما”.
وأضاف بومبيو أن “هذا الترشيح يأتي وسط دعم دولي واسع لاتفاقات السلام، وتفاؤل بأن المنطقة قد تدخل منعطفا من خلال توحيد اثنين من أقرب شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، الأمر الذي شكك كثيرون في حدوثه، حسب وزير الخارجية الأميركي”.
وأوضح المسؤول الأميركي أن اتفاق السلام هذا “شهادة على الدبلوماسية الجريئة ورؤية الرئيس ترامب الذي سيستضيف الوفدين الإسرائيلي والإماراتي في حفل توقيع على اتفاقية السلام في الخامس عشر من الشهر الجاري بالبيت الأبيض”.
وكان كريستيان تيبرينج-جيده، عضو البرلمان النرويجي عن الحزب التقدمي اليميني، قد رشح الرئيس الأميركي لجائزة نوبل للسلام لعام 2021 لمساهمته في التوسط لإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات.
وأشار كريستيان إلى أنه يرشح ترامب “لمساهمته في السلام بين إسرائيل والإمارات، إنه اتفاق متميز”.
وسبق أن رشح كريستيان الرئيس الأميركي للجائزة في 2019 لجهوده الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.
جدير بالذكر أن هناك آلاف لهم حق ترشيح أناس لنيل جائزة نوبل للسلام منهم أعضاء برلمانات وحكومات وأساتذة جامعات ومن حصلوا على الجائزة من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام… الخارجية الأميركية تعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.