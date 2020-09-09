الممثلة أسماء الخميلش تفقد والدها- صورة

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أفجع الموت الفنانة المغربية، أسماء الخمليش، التي فقدت والدها، صباح اليوم الأربعاء، حسب ما أعلنته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت الخمليشي صورتها مع والدها، معلنة الخبر الحزين، وقالت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له، واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.
وسارع العديد من المشاهير المغاربة إلى تقديم العزاء للخمليشي في والدها، من خلال التعليقات، وعبر منشورات على حساباتهم الشخصية.
وحلت الخمليشي، أخيرا، في المغرب، حيث كانت تمضي عطلتها في منطقة بين الويدان، ومن بعدها مدينة الداخلة، قبل أن يصدمها خبر رحيل والدها.
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