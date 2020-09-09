الاحتلال يقيّد حركة محافظ القدس ويمنعُ تواصله مع شخصيّات بينها عبّاس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلّمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محامي محافظ القدس، عدنان غيث، قرارا جديدا يقضي بتقييد حركة المحافظ داخل مدينة القدس المحتلة، وعدم السماح بتنقله شرقي القدس المحتلة، كما يمنعه القرار من التواصل مع أكثر من 50 شخصية، بينهم الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، ورئيس الحكومة، محمد اشتية.
ووفق القرار يجب اقتصار وجود غيث على بلدته سلوان، دون أن يُسمح له بالانتقال شرقي القدس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
واعتبرت المحافظة في بيان أصدرته، أن القرار يُعدّ "سابقة خطيرة واستهدافا خطيرا وغير مسبوق لمحافظ القدس الذي يمثل الرئيس محمود عباس ويأتي في سياق معركة الاحتلال لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة من خلال إلغاء الوجود الفلسطيني وإنهائه عبر المس بالرموز الوطنية والسياسية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية داخل مدينة القدس بزعم تبعيتها للسلطة الوطنية الفلسطينية".
واعتقلت سلطات الاحتلال، غيث خلال عامين من تكليفه بمهامه "ما يزيد عن 17 مرة، واستدعته للتحقيق عشرات المرات، وسلمته 4 قرارات عسكرية جائرة منها منع دخوله للضفة الغربية، ومنع التواصل مع قائمة من الشخصيات الوطنية والقيادية، ومنع مشاركته في الفعاليات الاجتماعية والمناسبات ومنع تقديم المساعدات الإنسانية وتجدد القرارات تلقائياً كل 6 شهور"، وفق البيان.
وذكرت المحافظة أن "القرار الرابع وهو الأخطر إذ يقضي بتقييد حركته داخل مدينة القدس وتحديدا في أحياء وبلدات الشطر الشرقي منها، ومنع التواصل مع قائمة ضخمة من الشخصيات الوطنية والقيادية".
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