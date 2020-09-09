وزراء الخارجية العرب يؤكدون تضامنهم الكامل مع لبنان والسودان

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أعلن وزراء الخارجية العرب تضامنهم الكامل مع دولتي لبنان والسودان وشعبيهما الشقيقين فيما يمرَّان به من كوارث طبيعية، مشددين على ضرورة توفير الإغاثات العاجلة للخروج من تلك الأزمات.



وأكد مجلس جامعة الدول العربية أهمية التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير مرفأ بيروت الذي يعتبر مرفقاً حيوياً ورئيساً وله دور تاريخي كصلة وصل تجارية مهمة.

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كما دعا - في بيان اليوم - إلى ضرورة كشف ملابسات هذا التفجير ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية التضامن الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، بهدف مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وشدد - في بيان أصدره اليوم في ختام أعمال دورته العادية على مستوى وزراء الخارجية - على ضرورة توفير الإغاثات العاجلة، داعياً مجموعة أصدقاء السودان والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والمنظمات الإغاثية غير الحكومية إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لحكومة وشعب السودان لمجابهة هذه الكارثة.