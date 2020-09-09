شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يسبق ترامب بـ 12 نقطة على المستوى الوطني والان نبدء بالتفاصيل

يتقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بفارق 12 نقطة مئوية بين الناخبين المحتملين على المستوى الوطني، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز والذي أظهر أيضا تقلص عدد الناخبين الذين يمكن استمالتهم مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات.

توصل الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثالث حتى الثامن من سبتمبر، وأعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 52 في المائة من الناخبين المحتملين يعتزمون انتخاب بايدن، فيما سينال ترامب تأييد 40 في المائة فقط. وقال ثلاثة في المائة إنهم سيصوتون لمرشح آخر، وقال 5 في المائة إنهم لم يحسموا أمرهم بعد في وقت لا تفصلهم فيه سوى مدة شهرين عن الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.