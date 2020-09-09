شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعمد «ترامب» تضليل الأمريكيين بشأن «كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن مدى خطورة وباء فيروس كورونا. وتأتي التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة "سي.إن.إن"، في وقت سابق اليوم، أن ترامب أقر في فبراير بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار لكنه قلل من شأنه لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر.

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