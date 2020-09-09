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برلين تحذير من السفر إلى مناطق جديدة في أوروبا

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية مساء اليوم الأربعاء، إضافة مناطق أخرى في أوروبا إلى قائمة المواقع التي تحذر من السفر إليها بسبب وباء .

ووفقا للإعلان الأخير، شمل التحذير مناطق أخرى في فرنسا إلى جانب العاصمة باريس، ومدينة جنيف السويسرية والعاصمة التشيكية براغ ومدينة دوبروفنيك الكرواتية وجزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.

وهكذا، تكون الخارجية الألمانية قد وسعت نطاق المناطق التي تحذر من السفر إليها في فرنسا، لتشمل جزيرة كورسيكا و أوفيرني رون ألب و أوسيتاني ونوفيل آكيتين.

وكانت الخارجية الألمانية حذرت في وقت سابق من السفر إلى إيل دو فرانس والعاصمة باريس وإقليم بروفنس ألب كوت دازور الواقع على ساحل المتوسط، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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