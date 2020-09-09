شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 696 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بكورونا و767 حالة تعافٍ، وذلك بعد إجراء 5471 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل 696 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.