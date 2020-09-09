مسؤولة لبنانية: قبرص أعادت 81 مهاجراً حاولوا دخول أراضيها ضمن موجة جديدة من الهجرة



صرحت مسؤولة لبنانية محلية، لوكالة الأنباء الألمانية بأن قبرص أعادت 81 مهاجرا إلى مدينة طرابلس الساحلية اللبنانية، بعدما حاولوا دخول أراضيها بشكل غير قانوني.

وقالت إيمان الرافعي أمين سر لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال إن "السلطات القبرصية أعادت الأفراد أمس الثلاثاء. إنهم سوريون ولبنانيون انطلقوا من منطقة الميناء (في طرابلس) في محاولة لدخول قبرص بشكل غير قانوني".

وأوضحت أن المجموعة شملت نساء وأطفالا. وأشارت إلى أنه يجري إخضاعهم لاختبارات كورونا قبل إعادتهم لمنازلهم.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أفادت بأن قبرص سترسل إلى بيروت هذا الأسبوع وفدا للتباحث في سبل منع القوارب المحملة بالمهاجرين غير النظاميين من الإبحار من السواحل اللبنانية نحو الجزيرة المتوسطية التي اعترضت في الأيام الأخيرة عدداً غير مسبوق من هذه القوارب.

وتسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان والانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس الماضي في مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصاً وتسبب في جرح نحو ستة آلاف، في قيام العديد من اللبنانيين بمحاولة إيجاد طرق لمغادرة البلاد بحثا عن فرص في الخارج.

وأعادت قبرص أمس 45 مهاجرا إلى البلاد بعد ساعات من وصولهم.

ورفضت قبرص يومي الأحد والاثنين بالفعل دخول 114 شخصا إليها، وفقًا لتقرير بثته محطة أر أي كيه الحكومية.

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس مؤخراً إن لبنان يعتبر دولة ثالثة آمنة، وأن قرار إعادة المهاجرين المرفوضين إليها جاء بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت من 1975 إلى 1990 . وشهدت البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وطالب المتظاهرون بإبعاد النخبة السياسية التي يتهمونها بسوء الإدارة والفساد.

