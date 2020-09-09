بينها فتح المحافظة امام الزائرين.. قرارات جديدة من خلية ازمة النجف

اصدرت خلية الازمة في النجف، الاربعاء، قرارات جديدة في المحافظة بينها فتح المحافظة امام الزائرين.
وقال رئيس الخلية لؤي الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدينة النجف الاشرف ستكون مفتوحة امام الزائرين من المحافظات المجاورة للايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء فقط".
واضاف "على الجميع ارتداء الكمامة والالتزام بالشروط الصحية والتباعد"، مشيرا الى ان "اي شخص ياتي للمحافظة غير مرتدي الكمامة او لم يلتزم بشروط التباعد سيتم اعادته الى محافظته".
وتابع انه "تمت الموافقة على نقل الجثامين ضحايا جائحة الفيروس من المقبرة الجديدة الى المقبرة القديمة وتشكل لجنة مختصة لتنفيذ ذلك"، موضحا ان "ذوي المتوفي يتحملون المسؤولية الشرعية".
واكد ان "من يريد نقل جثة يراجع استعلامات المقبرة القديمة وياخذ كتاب منها الى مقبرة الكورونا لتهيئة وتسهيل نقل الجثة الى المقبرة القديمة".
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