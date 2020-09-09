خلية الازمة ببابل تحدد دوام الدوائر بالمحافظة وتعيد فتح المزارات والحسينيات والجوامع

حددت خلية الازمة في بيانبل، الاربعاء، دوام الدوائر في المحافظة، فيما قررت اعادة فتح المزارات والحسينيات والجوامع.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "عقدت اليوم الاربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة المحافظ حسن منديل السرياوي وحضور قائد الشرطة اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري وباقي أعضاء الخلية".

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واضاف انه "جرى خلاله مناقشة الوضع العام بالمحافظة والخروج بمقررات مهمة"، مشيرة الى ان "الخلية قررت ان يكون دوام الدوائر الخدمية والصحة والقوات الأمنية بنسبة ١٠٠٪ على أن يكون دوام فعلي، فيما يكون دوام باقي الدوائر بنسبة ٧٥٪ ، كما يتم فتح المزارات والحسينيات والجوامع كافة مع مراعاة شروط السلامة والتباعد الاجتماعي.

وتابعت انها "قررت فتح جميع المطاعم والكافيهات المجازة فقط وبنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية أو بطريقة الكابينات ويتولى الأمن السياحي والأمن الوطني وصحة بابل تنفيذ ذلك".