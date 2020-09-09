انتحار شاب رمياً بالرصاص في البصرة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بانتحار شاب رمياً بالرصاص في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً تولد ٢٠٠٣ انتحر بواسطة اطلاق النار على رأسه من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزله ضمن منطقة نهر العز قضاء القرنة محافظة البصرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "اسباب الانتحار مجهولة".