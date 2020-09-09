شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الجامعة العربية يرفض التدخلات التركية في ليبيا وسوريا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أدان مجلس جامعة الدول العربية التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ودعا المجلس في قراراه الختامي تحت عنوان " التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية الاعضاء في الجامعة العربية " الجانب التركي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والكف عن الاعمال الاستفزازية التي من شانها تقويض بناء الثقة وتهديد امن واستقرار المنطقة. واكد المجلس رفضه وادانته للتدخلات العسكري التركي في دولة ليبيا وكذلك رفض وادانة قيام تركيا بنقل مقاتلين ارهابيين اجانب للأراضي الليبية باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين وانتهاكا واضحة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة. Advertisements واكد المجلس رفضه وادانت العدوان التركي علي الأراضي السورية باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن التي تدعو للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وخاصة القرار 2254 ويعتبره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين. واكد المجلس رفض وادنته توغل الاراضي التركية في الاراضي العراقية باعتباره اعتداء على الامن القومي العرب وطالب المجلس الجانب التركي سحب كافة قواته المتواجدة على اراضي الدول العربية. ووافق المجلس على إدراج بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية كبند دائم على جدول أعماله.

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