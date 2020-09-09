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الإمارات تدين بشدة هجوم كابول الإرهابي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الإمارات تدين بشدة هجوم كابول الإرهابي

متابعات_ الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

 

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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